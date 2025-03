Hansi Flick conta com uma «versão melhorada» do Barcelona para o segundo duelo com o Benfica, esta quarta-feira, no Estádio da Luz, no arranque dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador alemão recordou o jogo de janeiro com os encarnados, que os catalães acabaram por vencer por 5-4, e adianta que a intenção para este segundo duelo passa por corrigir os erros e melhorar a exibição da equipa. O treinador confirmou ainda que Gavi, recuperado de lesão, está em dúvida para o jogo desta quarta-feira.

Uma eliminatória a duas mãos, mas na memória de todos está o grande jogo de janeiro, ainda relativo à primeira fase da Champions. «Temos de ter em conta que vai haver uma segunda mão. Eles são uma das melhores equipas da Champions nas transições. Devemos jogar com confiança, temos de melhorar o que fizemos aqui, não apenas defensivamente», destacou.

Apesar de ser um novo jogo, Flick espera duas equipas agarradas às respetivas ideias de jogo. «Eles têm a ideia deles em relação à forma como querem jogar, nós temos a nossa ideia. Da nossa parte, penso que temos uma boa estratégia, vamos ver o que acontece. Espero que estejamos melhores preparados para os contra-ataques deles e também para travar a dinâmica que eles mostraram na primeira parte do jogo de há três semanas. Vai ser um jogo difícil, mas espero que estejamos mais bem preparados», acrescentou.

O Barça está num bom momento que coincide com o regresso aos golos de Robert Lewandowski que, desde o arranque de 2025, já marcou onze golos. «É sempre bom ter um avançado que pode marcar golos. É sempre importante que a equipa o ajude a marcar golos. Quanto a mim, é tudo sobre a equipa, a forma como os jogadores se posicionam em campo é a chave. A forma como temos estado a jogar nos últimos dois meses é muito boa, portanto, para mim é mais importante ter uma equipa forte do que ter um ou dois jogadores em boa forma», comentou.

Quanto ao Benfica. «Para mim, o melhor é a confiança como jogam com a bola, o dinamismo que mostram de um lado ao outro. É difícil defender diante de uma equipa assim. Hoje ainda vamos fazer um treino, mas acho que vamos conseguir fazê-lo bem», destacou.

Ainda em relação ao jogo de janeiro, Álvaro Carreras esteve em especial destaque e já chegou a ser apontado como possível reforço do Barcelona. «Fez um grande jogo contra nós, é um grande jogador. Mas não falo do futuro de outros jogadores, só falo dos meus. Temos excelentes laterais esquerdos e estou muito feliz nesse aspeto», comentou.

Na mesma conferência foi ainda abordado o possível regresso de Neymar. «Esse não é o meu departamento. Já o disse antes, agora estou focado nesta equipa até ao fim da temporada. Temos grandes oportunidades e queremos continuar a tê-las, queremos estar focados. Esse é um trabalho do Deco e da direção», referiu ainda.