Hansi Flick confirmou que Gavi está em dúvida para o primeiro jogo com o Benfica, esta quarta-feira, no Estádio da Luz. O treinador alemão revelou que o médio não treinou na véspera e só vai decidir a sua utilização neste primeiro jogo depois do último treino e depois de consultar a equipa médica.

As primeiras palavras de Flick na abordagem ao jogo foram mesmo em relação à disponibilidade de Gavi que acaba de recuperar de uma lesão. «Ontem não treinou porque não se sentia bem, vamos ter de esperar. Ainda vamos treinar hoje, os médicos vão fazer mais uma avaliação e vamos ver», destacou o técnico alemão já no palco do jogo desta quarta-feira.

A alternativa a Gavi pode passar por Dani Olmo. «O Gavi pode jogar em várias posições diferentes, além do 10, mas dá-nos defesa, dinâmica com a bola. Ele sabe como quer jogar e tem estado a fazê-lo muito bem, mas veio de uma grande lesão. Temos de nos preocupar com isto, enquanto o Dani gosta de jogar a 10, é bom a ter oportunidades e a marcar golos, é a sua grande força», destacou ainda.

