Francisco Trincão foi titular pela primeira vez pelo Barcelona, no jogo desta noite frente ao Ferencvaros, e deixou rendida a imprensa espanhola.

O internacional português foi um dos jogadores que mereceu distinção na goleada de 5-1 do Barça sobre os húngaros, na estreia nesta edição da Liga dos Campeões.

«Foi melhorando com o passar dos minutos. Deu com Civic em louco e demonstrou que é um jogador prometedor», escreveu o Mundo Deportivo, enquanto o Sport, outro diário desportivo da Catalunha, reforçou também que «Trincão deu as voltas à cabeça do seu marcador e teve minutos de qualidade e para crescer».

Também os jornais de Madrid destacaram a exibição do extremo de 20 anos ex-Sp. Braga.

«O português fez um jogo extraordinário. Atrevido, ousado, sempre à procura do um para um e a desmarcar-se; uma pena que o seu parceiro da lateral, Sergi Roberto, não o tenha acompanhado nas suas ações. Podia ter colocado a cereja no topo do bolo se tivesse marcado quando surgiu isolado ante o guarda-redes depois de um grande passe de Messi», destacou o As. Por sua vez, a Marca salientou as «magníficas sensações» deixadas por Trincão, salientando: «O Barcelona tem aqui um futebolista.»