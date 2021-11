Jordi Alba garante um Barcelona motivado e confiante para a receção ao Barcelona. O lateral considera que a derrota no Estádio da Luz, por 3-0, não correspondeu ao que se passou em campo e, agora, com o apoio dos adeptos «culés», acredita que a história vai ser diferente.

«Está claro que o dérbi com o Espanhol nos deu muita confiança. Merecemos ganhar o jogo, nos últimos quinze minutos sofremos mais do que era preciso, mas as sensações foram boas. Amanhã vamos ter uma final e vamos tentar ganhá-la. No estádio do Benfica tivemos muitas ocasiões, mas não as conseguimos aproveitar. Agora temos de aproveitar porque jogamos diante das nossas gentes», começou por destacar o lateral em conferência de imprensa.

O jogo na Luz foi como uma espinha encravada para o Barça, mas Jordi Alba não fala em vingança. «Teremos de o demonstrar amanhã. Não serve de nada que diga que somos superiores. Tivemos mérito para ganhar lá, criámos muitas oportunidades. A equipa não jogou tão mal para levarmos com um 3-0. A equipa não jogou tão mal, vi o jogo em minha casa. Não vamos olhar para o jogo como uma vingança, mas sim como uma oportunidade pura de chegar aos oitavos», explicou.

O Barcelona precisa apenas de uma vitória para seguir em frente, mas outro resultado pode comprometer as aspirações dos catalães. «Sim, é uma final. Temos de ser muito positivos. O ambiente e a atitude são muito bons. Não contemplamos outro cenário que não seja ganhar. Este ano as coisas não estão a sair como queríamos, mas a atitude dos adeptos tem sido muito boa. Com o apoio deles, os jogadores têm muito mais confiança», prosseguiu.

Uma «final» jogada diante de um Camp Nou a apoiar. «Claro que estamos conscientes disso. Há três jornadas estava tudo muito escuro para nós, mas agora só dependemos de nós para estarmos nos oitavos de final. Vamos tentar demonstrar que o podemos conseguir. É uma intenção do grupo e do mister. Sabemos o que temos de fazer. Sabemos que os adeptos vão responder, o público vai ser fundamental como tem sido ao longo da temporada», acrescentou.

Quanto ao Benfica, Jordi Alba não espera um adversário muito diferente do jogo da Luz. «Vamos encontrar uma equipa parecida com a do primeiro jogo. É uma equipa que joga bem em contra-ataque. João Mário, Darwin, Grimaldo…sabem o que está em jogo. Vai ser um jogo muito difícil», referiu ainda.