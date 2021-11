Xavi estreou-se com uma vitória no comando técnico do Barcelona, depois de vencer por 1-0 o dérbi catalão frente ao Espanhol. Foi uma vitória difícil, na qual Raul de Tomás ameaçou o empate em duas bolas em que atirou aos ferros, mas o técnico diz que o mais importante foi conseguido. Por isso já pensa no próximo jogo, na terça-feira, frente ao Benfica.

«Estou mais tranquilo, mas terça-feira será outra guerra. Temos de recuperar fisicamente os jogadores porque será mais uma final. Jogamos em casa e não podemos falhar nos nossos valores. No plano futebolístico temos que melhorar», referiu.

«Agradecemos o entusiasmo e a vontade dos adeptos. Não vinha ao Camp Nou há seis anos e notei uma mudança enome. Os adeptos continuaram a puxar por nós mesmo quando estavam a sofrer. Geramos entusiasmo. Agradeço-lhes e peço-lhes se podem estar presentes dando tudo na terça-feira também. Esta é uma mudança tremenda. Vamos trabalhar para deixá-los orgulhosos.»

«Está claro que ganhar foi muito importante. Estamos a construir um projeto e somar os três pontos gera entusiasmo e vitalidade. Estivemos bem nos primeiros 70 minutos. Mas temos de melhorar. O Espanhol teve que arriscar para empatar e obrigou-nos a jogar no nosso meio-campo.»