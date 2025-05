O Barcelona anunciou esta segunda-feira os 23 convocados para o jogo com o Inter, da segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, com especial destaque para o regresso de Robert Lewandowski.

O avançado polaco teve alta médica, depois de falhar os últimos quatro jogos do calendário por lesão, e viaja com a comitiva até Milão.

Alejandro Balde continua lesionado e falha a segunda mão, tal como Jules Koundé. Noah Darvich e Landry Farré estreiam-se nos convocados para um jogo europeu, isto após estarem no banco pela primeira vez frente ao Valladolid, da La Liga.

Em Espanha, o Barcelona empatou a três bolas e decide a eliminatória no terreno do Inter. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.