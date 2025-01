O Barcelona contará com o apoio de mais de dois mil adeptos, esta terça-feira, no Estádio da Luz, no encontro com o Benfica para a sétima jornada da fase regular da Liga dos Campeões.

Segundo a imprensa catalã, dos adeptos do emblema espanhol esperados em Lisboa, apenas cerca de 800 serão sócios do clube, que adquiriram bilhetes através dos canais disponibilizados pelo Barcelona.

Os restantes ingressos foram adquiridos por outros elementos que se deslocarão a Lisboa de forma independente para apoiar a equipa de Hansi Flick, que segue na segunda posição da fase liga da Champions, com 15 pontos, apenas atrás do líder, Liverpool, que soma 18. O Benfica é 15.º, com 10 pontos.

A deslocação a Lisboa será marcada por uma forte presença de adeptos vindos de várias regiões de Espanha. Mais de 550 viajarão desde Badajoz e Cáceres, na Extremadura, sendo esta a maior comitiva regional. Outros 140 virão de Castela e Leão, e cerca de 130 de Andaluzia.

Haverá também uma significativa representação internacional nas bancadas do Estádio da Luz, sendo esperados mais de 350 adeptos oriundos de diversos países. Destaca-se, em particular, um grupo de adeptos polacos que costuma acompanhar a equipa catalã nas deslocações europeias.