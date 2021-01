No meio da polémica sobre o seu contrato, Lionel Messi vai brilhando a grande altura na receção do Barcelona ao Athletic Bilbao, da 21.ª jornada da Liga espanhola.

O argentino abriu o marcador aos 20 minutos, com mais um grande golo de livre. O adversário até meteu um jogador deitado atrás da barreira e outro praticamente na linha de golo, mas nem por isso conseguiu impedir mais uma obra de arte do capitão do Barça.