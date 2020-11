Além dos jornalistas, que o questionaram sobre as declarações do antigo representante de Griezmann, que o acusa de ser «imperador e monarca», Messi tinha ainda à sua espera agentes do Fisco.

O jogador viajou na quarta-feira para Espanha no jato privado, após ter representado a Argentina nos dois jogos da qualificação para o Mundial 2022, e foi questionado pelos elementos das Finanças ainda no avião.

Segundo o jornal Sport, o jogador teve de responder a perguntas, assim como todos os que se encontravam a bordo, procedimento que demorou cerca de uma hora, após um voo de quase 15 horas.

Messi estava visivelmente incomodado e cansado quando saiu do avião e foi quando encontrou então os jornalistas e respondeu: «Estou um pouco cansado de ser o culpado de tudo no clube», acrescentando depois: «Depois de 15 horas de voo, ainda tenho as Finanças à minha espera... uma loucura.»