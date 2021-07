A poucos dias do início da pré-temporada, o Barcelona não sabe se poderá contar com Messi para o futuro, uma vez que o capitão dos culés está atualmente sem contrato.

Em declarações à imprensa, Ronald Koeman assumiu alguma preocupação com o assunto, mas mostrou confiança no trabalho do presidente, Joan Laporta.

«Quando alguma coisa não está resolvida, é para estar preocupado. Mas tenho plena confiança no nosso presidente para que resolve», disse o treinador dos blaugrana, esta sexta-feira.

«É importantíssimo para o clube, mas também para a liga espanhola, que o melhor do mundo fique. Todos temos de fazer um esforço para que continue connosco», acrescentou.

Questionado sobre Griezmann, Koeman não garantiu a continuidade a 100 por cento de nenhum jogador, e voltou a falar de Messi: «Vou contar com todos os jogadores que temos. Se houver alguma mudança, temos de aceitar, são decisões que o clube tem de tomar. Depois veremos quem sai e quem fica, ainda falta muito mercado. Mas é óbvio que a prioridade é que Messi fique acima de tudo.»