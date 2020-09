Messi tem estado por casa desde que anunciou ao Barcelona a vontade de sair e esta quinta-feira de manhã teve a visita do ainda companheiro de equipa Luis Suárez.

Os dois jogadores estiveram a jogar padel na casa de Messi com outra pessoa que, segundo o Mundo Deportivo, é um empregado do Barcelona e amigo do jogador argentino.

Depois do jogo de padel, o pai de Messi chegou à habitação e deverá analisar com o filho as opções para o futuro imediato, após ter estado reunido com a direção do Barcelona.