Francisco Trincão ainda só esteve em três jogos do Barcelona, mas parece já ter conquistado muitos adeptos em Espanha, incluindo na imprensa.

O jovem avançado português entrou aos 70 minutos no jogo de sábado do Troféu Joan Gamper, frente ao Elche, que o Barcelona venceu graças a um golo de Antoine Griezmann aos dois minutos.

Trincão esteve mesmo prestes a estrear-se a marcar com a camisola blaugrana num lance de combinação com Coutinho, que o guardião do Elche conseguiu tirar, como pode ver no vídeo abaixo aos 2m25s.

O jornal Marca elogia o «atrevimento e velocidade» e diz que «o português entrou forte e terá seguramente conseguido lugar na primeira equipa».

Também o Sport usa o adjetivo «atrevido» para o ex-jogador do Sp. Braga, dizendo que «não lhe pesa jogar no Barcelona».

O Mundo Deportivo diz que Trincão tem «qualidade em abundância» e o AS coloca-o na lista dos que conseguem «revolucionar» a equipa.