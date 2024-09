Marc Bernal estava a ser um dos destaques do início de época do Barcelona, aos 17 anos, mas sofreu uma lesão grave no joelho e enfrenta agora o pior dos cenários: uma paragem longuíssima.

Esta segunda-feira, o emblema blaugrana informou que o médio já foi operado ao problema no joelho – rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com lesão do menisco externo (lateral) – e que vai parar cerca de um ano.

«Marc Bernal, operado de forma satisfatória à sua lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco externo pelo médico Joan Carles Monllau, com supervisão do departamento médico do clube. O tempo de recuperação previsto é de 12 meses», lê-se, no comunicado.

Com apenas 17 anos e a cumprir os primeiros meses na equipa principal do Barcelona, Bernal foi titular nos primeiros três jogos da formação culé no campeonato espanhol, antes da lesão.