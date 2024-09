O Barcelona anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Marc Bernal, jovem de 17 anos que está a recuperar de uma grave lesão no joelho.

«O Barcelona e o jogador Marc Bernal chegaram a acordo para ajustar o seu contrato, que o vincula ao clube até 30 de junho de 2026, quando termina a sua etapa de formação, com mais três anos de opção. A cláusula de rescisão é de 500 milhões de euros», lê-se, em comunicado.

Aos 17 anos, Bernal destacou-se no início de época e ganhou um lugar revelante na equipa orientada por Hansi Flick: foi titular nos primeiros três jogos oficiais da temporada.

Sofreu depois uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com lesão do menisco externo (lateral), no final de agosto, e enfrenta agora uma paragem de vários meses.