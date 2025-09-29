O Barcelona anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato de Marc Bernal, prolongando a ligação do jovem médio ao clube catalão até 2029.

Formado na equipa do Barcelona, Bernal estreou-se na equipa principal no início da época passada. Contudo, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no jogo frente ao Rayo Vallecano, a 28 de agosto de 2024, e ficou afastado o resto da época.

Marc Bernal regressou aos relvados a 14 de setembro, no jogo contra o Valência, no qual assistiu Robert Lewandowski para o último golo da goleada por 6-0. Nesta época, Bernal participou em dois jogos, somando apenas dez minutos.