Apesar dos conhecidos problemas financeiros que o Barcelona atravessa, os grandes jogadores continuam a ser associados ao emblema culé.

E nesse rol de grandes futebolistas estão Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Erling Haaland (Borussia Dortmund), dois dos jovens com mais futuro no futebol mundial.

Ora, em entrevista ao Mundo Deportivo, o presidente do Barça não quis adiantar grandes detalhes, mas garantiu que o clube não vai fazer nenhuma contratação que coloque em causa a própria instituição.

«Mbappé? Todos são livres de ir lançando mensagens e já sabemos que isso faz parte do mundo do futebol, que os grandes clubes se interessam por grandes jogadores. Mas não vou entrar por aí, porque se o fizer só estou a prejudicar os interesses do clube. Se falássemos de um jogador e o quiséssemos contratar, só estávamos a aumentar o preço. Não quero falar deste jogador nem de outro», começou por dizer.

«Quero que fique claro que a nossa prioridade é a equipa, uma equipa reforçada em todos os setores. Não vamos participar nisso de estar a promover jogadores ou procurar jogadores que sejam mais do que a equipa», prosseguiu.

Depois, o dirigente foi questionado sobre Haaland: «Insisto, não vou falar de jogadores específicos, mas posso dizer que não vamos fazer nenhuma contratação que coloque em risco a instituições.»

De resto, Laporta abordou ainda o tema da renovação de Sergi Roberto, cujo contrato finda no final da temporada. «Neste momento está nas mãos dos representes do Sergi Roberto. Ele é um jogador que apreciamos muito. Deu muitos anos de glória e muito futebol ao Barça, agora está a recuperar de lesão e acaba contrato. Oferecemos-lhe a renovação de contrato, inclusivamente eu intervim no processo para chegar a um consenso e não aceitaram.»

«Se vai sair? Veremos, é um jogador pelo qual temos uma consideração especial, fez parte de uma etapa gloriosa da história do Barça. Temos de falar com ele e clarificar as coisas», atirou, ele que confessou ainda que Dembélé também não mostrou qualquer intenção de renovar o vínculo.