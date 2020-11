A grave lesão de Ansu Fati, sofrida na passada jornada do campeonato espanhol, pode ter aberto as portas do Barcelona a Memphis Depay. O avançado holandês esteve próximo de deixar o Olympique Lyon na janela de transferências de verão e não descartou rumar aos catalães em janeiro.

«Fazem-me muito essa pergunta. Mas não vou fazer promessas que não tenho a certeza que posso cumprir. Acho que o Lyon tem que aproveitar a minha presença aqui, agora, e eu tenho que aproveitar por estar aqui. E é isso que tento fazer todos os dias. Podem perguntar às pessoas que me rodeiam: eu gosto de treinar e tento ser positivo todos os dias», disse em declarações à Telefoot.

O avançado criticou ainda a visão do emblema francês e mostrou ambição quanto à conquista de títulos. «Título? Devia ser o nosso objetivo. Embora não possa dizer tudo que me vem à cabeça sobre o que está a acontecer e o que tenho visto no clube. Há algumas coisas que eu não posso dizer honestamente. Mas devia ser uma motivação para todos os jogadores que vêm para o Lyon. As pessoas têm de perceber que é um clube grande. E todos os jogadores que vêm para cá devem perceber isso. Vem para cá para ganhar títulos. Essa mentalidade devia existir, pelo menos», sublinhou.

Depay, de 26 anos, tem contrato com o Olympique Lyon até ao final da temporada e, em janeiro, fica livre para assinar por qualquer clube.