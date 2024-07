De olho no mercado, Hansi Flick procura moldar o Barcelona a um projeto que conjuga a prata da casa com o talento das novas gerações. Em entrevista aos meios do clube – a ser transmitida na segunda-feira – o técnico alemão, de 59 anos, revelou-se satisfeito com o potencial dos jovens formados na «Masia».

«A forma como desenvolvem os jogadores é incrível. Aportam muita qualidade [à equipa principal]. Normalmente, quando os jogadores internacionais ou experientes estão fora e os jovens são promovidos, a qualidade [do grupo] tende a cair. Mas não aqui. Exigi qualidade, intensidade e concentração em cada treino, e cumpriram», explicou Flick.

Sobre o mês que resta no mercado de transferências deste verão, o treinador germânico garante trabalhar com Deco para «aumentar a qualidade» do plantel. Por agora, sabe-se que os catalães guardam dois alvos prioritários: Dani Olmo e Nico Williams.

«Queremos contratar alguém capaz de vencer jogos, mas também temos jovens que ajudarão o grupo a melhorar», reiterou.

Em estreia em Espanha, Hansi Flick assume o comando do segundo clube enquanto treinador principal. No decorrer da época 2019/20 assumiu o comando técnico do Bayern Munique, num ciclo que durou até 2021. Depois, orientou a seleção alemã, até 2023.