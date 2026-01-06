Hansi Flick confirmou esta terça-feira que o Barcelona está a equacionar a contratação de João Cancelo por empréstimo até ao final da temporada, destacando a versatilidade e a qualidade do internacional português, embora ressalvando que o processo ainda não está concluído.

«Falámos muito sobre isso, eu e a minha equipa técnica. Quando o Ronald [Araújo] regressar, penso que teremos boas opções como defesa-central, mas também com o João [Cancelo], que nos pode dar mais soluções como lateral, em ambos os lados», explicou o treinador alemão, em conferência de imprensa.

Flick sublinhou ainda o contributo que Cancelo pode oferecer no momento ofensivo, algo que pesa na avaliação do clube catalão.

«No ataque, ele tem muita qualidade. Se resultar, ficarei contente, porque teremos mais uma opção ofensiva, mas do que sei até ao momento, ainda não está fechado», afirmou.

O técnico revelou que a possibilidade de contratar um defesa-central chegou a ser discutida internamente, mas considera que a aposta em Cancelo faz mais sentido neste momento.

«São seis meses e acho que é uma boa opção. Ele é um jogador de grande qualidade», concluiu Flick.

Há duas temporadas nos árabes do Al Hilal, Cancelo já representou o Barcelona em 2023/24, na altura por empréstimo do Manchester City. Nessa temporada, o lateral internacional português realizou 42 jogos pelos culés onde apontou quatro golos e cinco assistências.