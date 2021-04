Leo Messi foi um dos grandes protagonistas do clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid, em Valdebebas, que terminou com a vitória da equipa da capital por 2-1. Kroos e Benzema marcaram para os locais, Óscar Mingueza reduziu para o Barça.



A chuva e o frio foram constantes ao longo do encontro, originando momentos como este, captado pela transmissão televisiva: Messi a tremer literalmente de frio, sem conseguir controlar o movimento dos braços, enquanto olha para o banco do Barcelona.



Curiosamente, atrás de si surgia Marcelo, despreocupado, em manga curta.



O argentino acabaria, pouco depois, por sair do relvado para trocar de camisola térmica e de camisola de jogo.

Veja o vídeo: