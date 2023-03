É um dos temas do momento: Messi fica no Paris Saint-Germain ou volta ao Barcelona?

Esta quinta-feira, Sergio Kun Aguero, um dos melhores amigos de Leo, juntou-se à discussão e afirmou que há 50 por cento de hipóteses de um regresso à Catalunha.

«Laporta [presidente do Barcelona] devia fazer um esforço para que o Leo volte. Messi nasceu no Barcelona e é lá que tem de retirar-se. Neste momento, dou 50 por cento de hipóteses ao regresso ao Barcelona», disse, numa conversa com Piqué, citado pelo Mundo Deportivo.

«Se o presidente dá esse passo, creio que fica mais perto de acontecer», defendeu ainda.