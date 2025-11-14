Joan Laporta, presidente do Barcelona, anunciou que o Barcelona pretende homenagear Lionel Messi com uma estátua no novo Camp Nou. O anúncio foi feito no evento de apresentação do livro «Jo Vaig Viure e La Masia» do jornalista Xavi Torres.

«Sempre achamos que algo mais deveria ser feito por Messi. Ele deveria ter uma estátua no Camp Nou, como Cruyff e Kubala. Seria justo que Leo também tivesse a sua, porque eles são jogadores icónicos que nos influenciaram a todos», afirmou o presidente dos culés.

«Vamos preparar o projeto, falaremos com a sua família e, se concordarem, avançaremos com os planos», acrescentou.

A recente visita de Messi ao Camp Nou parece ter aberto uma porta para melhor a relação entre o craque argentino e o clube, fragilizada desde a saída em 2021. Na altura, o Barcelona devido a problemas financeiros não conseguiu assegurar a renovação do jogador que acabou por deixar os cúles contra a própria vontade.

«Tenho certeza de que ele voltará a ligar-se ao clube. Não sei o que ele fará quando sua carreira no Inter Miami terminar , mas ele sabe que as portas estão abertas . Temos absoluto respeito e admiração por Leo», partilhou o dirigente.

Recorde-se que na quarta feira, em declarações à Catalunya Ràdio, Laporta partilhou que, embora seja «irrealista» um regresso enquanto jogador, é «justo que tenha a melhor homenagem do mundo».

