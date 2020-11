Agora com 38 anos, Javier Saviola é jogador de futsal no campeonato de Andorra, mas não esquece os três anos que passou no Benfica e o título que conquistou na época de estreia. Ainda assim, El Conejo confessa ter saído dos encarnados com um desejo por concretizar.

«O Benfica foi um dos melhores clubes onde estive na minha vida porque jogávamos muito bem e as pessoas desfrutavam. E teria adorado dar às gentes do Benfica um título europeu», contou o argentino ao programa Vamos, do canal Movistar.

Saviola teve a primeira experiência europeia em 2001, no Barcelona, depois de se ter sagrado melhor marcador do Mundial sub-20 nesse ano. Na Catalunha, Ronaldinho foi o jogador que mais o surpreendeu, pois «era algo de espetacular». Mas também Leo Messi já era uma promessa que dava nas vistas em La Masia.

«Num dos primeiros treinos no Barça, comecei a falar com o Rexach [treinador do Barcelona em 2001]. Ele disse-me que havia um menino argentino e que, se eu tivesse tempo de ir vê-lo, não me arrependeria. Quando fui vê-lo era o Leo, fiquei totalmente maravilhado», lembrou.