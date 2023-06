Decisão «pessoal» e «condicionada pelas circunstâncias do Barcelona». Foi assim que Xavi classificou a opção de Lionel Messi em rumar ao Inter Miami em detrimento do regresso ao clube catalão.

«Conversamos muito, ele é um amigo e desejo-lhe o melhor. É o melhor jogador da história e não foi uma decisão fácil, sem dúvida. Ser Messi não deve ser fácil. Ele explicou com naturalidade que os seus últimos dois anos não foram fáceis e é preciso respeitar que agora prefere tranquilidade familiar e estar mais longe dos holofotes», disse em entrevista ao canal Twitch «Jijantes» o técnico do Barcelona e ex-companheiro de equipa do craque argentino na equipa «Blaugrana».

Na quarta-feira, Messi anunciou que vai jogar no Inter Miami, dos Estados Unidos, depois de sair dos franceses do Paris Saint-Germain.