Gerard Piqué recebeu uma mensagem especial após ter baixado «significativamente o seu salário», o que pertmitiu ao Barcelona inscrever três jogadores: Memphis Depay, Eric Garcia e Rey Manaj.

Nas redes sociais, Shakira, mulher do jogador do Barcelona, mostrou-se orgulhosa com a atitude do capitão blaugrana.

«Muito orgulhosa de ti. O teu clube, assim como nós, a tua família, contamos sempre contigo quando precisamos mais», escreveu a cantora.