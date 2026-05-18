Aos 23 anos, Fermín López tem o Mundial 2026 em risco, depois de sofrer uma fratura do quinto metatarso do pé direito, que vai obrigar o jovem do Barcelona a ser operado.

Aconteceu na primeira parte da receção ao Betis (3-1), no domingo. O emblema catalão não avançou o tempo de paragem previsto, mas a imprensa internacional sublinha que a recuperação vai exigir várias semanas de paragem.

O médio acumulou 13 golos e 17 assistências em 48 jogos pelo Barcelona nesta época, vivendo a temporada mais prolífera da jovem carreira.