Barcelona
Há 45 min
Espanha: Fermín López vai ser operado e tem Mundial 2026 em risco
Jovem do Barcelona saiu ao intervalo da receção ao Betis, no domingo
Jovem do Barcelona saiu ao intervalo da receção ao Betis, no domingo
Aos 23 anos, Fermín López tem o Mundial 2026 em risco, depois de sofrer uma fratura do quinto metatarso do pé direito, que vai obrigar o jovem do Barcelona a ser operado.
Aconteceu na primeira parte da receção ao Betis (3-1), no domingo. O emblema catalão não avançou o tempo de paragem previsto, mas a imprensa internacional sublinha que a recuperação vai exigir várias semanas de paragem.
O médio acumulou 13 golos e 17 assistências em 48 jogos pelo Barcelona nesta época, vivendo a temporada mais prolífera da jovem carreira.
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