A crise financeira do Barcelona parece tem um fim à vista. A rádio catalã RAC1 avançou, esta sexta-feira, que os culés fecharam um novo contrato com a Nike até 2038 e os valores podem ascender aos 1.700 milhões de euros.

O Barcelona tem ainda em vigor um contrato com a marca norte-americana até 2028, mas este foi prolongado por mais 10 anos: até 2038. Face ao contrato anterior, o clube espanhol vai faturar mais 45/50 milhões de euros por ano até 2028, ano em que termina o contrato atual. A partir desse ano, e até 2038, recebe mais 60 milhões de euros por temporada.

«Será o melhor contrato do mundo do futebol. Poderia ter sido assinado em agosto, mas não foi porque queria ter o melhor contrato. Eles igualaram. Estamos a negociar, finalizar e em breve será anunciado por dez anos», referiu Joan Laporta, presidente do clube, há pouco mais de um mês.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o acordo inclui ainda um bónus de assinatura no valor de 158 milhões de euros e um lucro médio anual de 127 milhões de euros.

De acordo com a mesma fonte, a proposta igualada pela Nike tinha sido apresentada pela Puma.

De referir que este novo acordo pode resolver vários dos problemas financeiros do clube, que se têm refletivo inclusive na dificuldade em inscrever jogadores na Liga espanhola. Dani Olmo e Pau Víctor, por exemplo, são jogadores que apenas estão inscritos na La Liga até 31 de dezembro.