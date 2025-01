O Barcelona viveu um dia de ouro no passado domingo, 12 de janeiro: e em vários sentidos.

Para além da conquista da Supertaça de Espanha, diante do Real Madrid, com uma goleada de 5-2, o plantel foi surpreendido antes da partida com um presente especial dos sauditas.

Cada jogador foi presenteado com uma edição especial de iPhones, personalizados à medida. Os detalhes são visíveis na parte traseira, que é composta por uma placa dourada e tem a inscrição do nome e número da camisola de todos os jogadores, para além do símbolo do clube.

Falta apurar se a oferta se estendeu ao plantel do Real Madrid ou se foi um detalhe exclusivo apenas para os catalães, como escreve o jornal Sport.