Depois de ter sido afastado da equipa por não querer renovar contrato, Ousmane Dembelé voltou a jogar pelo Barcelona e tem estado a bom nível nas últimas semanas, tendo até anotado duas assistências no clássico com o Real Madrid. As boas exibições podem mesmo conduzir à reabertura das negociações, segundo um dos vice-presidentes do Barça.

«As negociações não deram frutos naquela altura, mas Xavi diz-nos que ele é um jogador excecional - e é - e que contribui muito para o clube. Acho que Xavi está a fazer um trabalho fundamental, também psicologicamente, porque ajuda o Dembélé a entender melhor o sistema e fica claro que Xavi é uma referência para os jogadores», explicou Rafa Yuste na Catalunya Ràdio.

«Se Dembélé se sentir cada vez mais confortável nos próximos meses, como acho que vai acontecer, não descarto que possamos encontrar-nos novamente com os seus agentes, com a possibilidade de que possa continuar connosco», acrescentou.

Yuste mostrou-se ainda confiante nas renovações das duas joias da cantera, Gavi e Ronald Araújo.

«Estamos a trabalhar ao máximo para que não haja problemas com as suas renovações e que continuem a ser jogadores do clube. Estão muito contentes com o grupo e isso facilita as negociações. Quando os jogadores gostam do clube em que estão, é mais fácil falar e por isso estou otimista, porque todos, eles também, estão a fazer de tudo para que a renovação seja possível», rematou.

O médio de 17 anos e o central uruguaio têm contrato até junho de 2023.