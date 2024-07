O Barcelona anunciou, esta terça-feira, que Pedri sofreu uma entorse no joelho esquerdo no Europeu, no jogo frente à Alemanha.

A lesão não tem uma gravidade acrescida, por se tratar de uma lesão muscular e não traumática. Face aos diagnósticos, e segundo o Sport45, o médio deve falhar a pré-época do clube catalão

«Testes realizados esta manhã na Ciutat Esportiva Joan Gamper revelaram que Pedri sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Ele está fora e recuperação determinará a sua disponibilidade. Pedri jogou no Euro 2024, que foi vencido pela Espanha, mas lesionou-se contra a Alemanha na primeira parte dos quartos de final após uma entrada de Toni Kroos», pode ler-se no comunicado oficial do Barcelona.

MEDICAL NEWS | Test carried out this morning at the Ciutat Esportiva Joan Gamper have revealed that Pedri has a left knee sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/DN3U7L3rtZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2024

Mesmo lesionado, Pedri e Ronald Araujo conheceram, esta terça-feira, Hans Flick, novo treinador do Barcelona.