Pedri será baixa para o Barcelona durante um mês. O médio espanhol sofreu uma lesão durante a vitória frente ao Slavia de Praga, a contar para a Liga dos Campeões.

«Testes realizados esta manhã confirmaram que Pedri tem uma lesão no tendão da coxa direita, que sofreu durante o jogo contra o Slavia Praga ontem. O tempo de recuperação deve ser de um mês», escreveu o Barcelona.