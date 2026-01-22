Barcelona: Pedri é baixa durante um mês
Médio espanhol sofreu uma lesão na coxa direita frente ao Slavia de Praga
Pedri será baixa para o Barcelona durante um mês. O médio espanhol sofreu uma lesão durante a vitória frente ao Slavia de Praga, a contar para a Liga dos Campeões.
Teste realizados esta manhã confirmaram que o jogador sofreu ume lesão no tendão da coxa direita, anunciaram os «culés» em comunicado oficial.
