Pedri será baixa para o Barcelona durante um mês. O médio espanhol sofreu uma lesão durante a vitória frente ao Slavia de Praga, a contar para a Liga dos Campeões.

Teste realizados esta manhã confirmaram que o jogador sofreu ume lesão no tendão da coxa direita, anunciaram os «culés» em comunicado oficial.

«Testes realizados esta manhã confirmaram que Pedri tem uma lesão no tendão da coxa direita, que sofreu durante o jogo contra o Slavia Praga ontem. O tempo de recuperação deve ser de um mês», escreveu o Barcelona.

