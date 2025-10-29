Pedri junta-se à lista de jogadores lesionados do Barcelona, após sofrer uma lesão muscular na derrota por 2-1 frente ao Real Madrid no passado domingo.

O clube catalão confirmou a baixa do médio espanhol, que foi ausência no treino desta quarta-feira. Pedri não participou na sessão habitual com a restante equipa e realizou apenas trabalho de ginásio.

«Pedri sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral distal da coxa esquerda. A recuperação do jogador determinará o seu regresso aos relvados», pode ler-se na nota divulgada pelo clube.

Embora o Barcelona não tenha revelado o tempo de paragem, segundo a imprensa internacional, o jogador deverá ficar fora dos relvados entre quatro a cinco semanas. Pelo que Pedri é baixa nos próximos jogos da equipa catalã e deverá falhar também os compromissos da seleção espanhola do mês de novembro.

O internacional era o único jogador que tinha participado nos 13 encontros do Barcelona esta temporada. No entanto, esta sequência seria interrompida, independentemente da lesão, no encontro de domingo frente ao Elche, uma vez que o médio foi expulso no último jogo e não poderia alinhar pelo emblema catalão.