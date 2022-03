Pedri é agora um dos destaques do Barcelona, mas esteve perto de se tornar jogador do Real Madrid, que rejeitou o médio espanhol por «não ter nível».

«Fui lá e nos primeiros dias não pude treinar porque havia neve nos campos. Treinei três dias. Num deles, estavam todos a treinar e baixaram-me para treinar numa equipa B e, no final, disseram-me que eu não tinha nível para estar lá e que iam continuar a observar-me», contou o internacional espanhol ao El Partidazo de Cope.

«Agora estou onde eu quero estar. No início não gostas de ser rejeitado em nenhum lugar, mas depois isso motiva-te a pensar que se não te quiseram agora vais trabalhar para que no futuro possa vir outra coisa. Não me lembro de quem me rejeitou, se o visse diria-lhe que agora estou a divertir-me no Barcelona», acrescentou.

Na última jornada da La Liga, Pedri teve uma pequena vingança, já que os catalães derrotaram os merengues por 4-0 em pleno Santiago Bernabéu.

«Comemorar demais? Acho que eles teriam feito a mesma coisa. Quando vences o teu rival direto por 4-0, vais comemorar assim porque ficas com uma alegria imensa. Eu já vi o jogo na íntegra duas vezes. Ver na televisão muda muito, principalmente os movimentos. Foi uma partida inesquecível», vincou.

Concentrado com a seleção, o médio do Barcelona vai vestir a camisola 10, que acarreta um peso acrescido.

«Deram-me uma escolha entre alguns números e é um número que eu gosto e pessoas importantes como Cesc Fábregas usaram. É um jogador espetacular, escolhi por isso. O número que eu gosto é o 8 porque Andrés Iniesta usava, mas Koke é quem usa aqui e temos que respeitar os mais velhos», explicou.

Apesar de já ser uma estrela do futebol mundial, o futebolista de 19 anos relega a parte financeira para os pais.

«Os meus pais é que tratam disso. A primeira coisa que comprei foi a Play Station 5 quando saiu. Agora o que quero fazer é comprar uma casa para meus pais ou reformar a que temos», admitiu.

Pedri chegou a Camp Nou na temporada passada, vindo do Las Palmas e rapidamente assumiu o lugar no Barcelona e na La Roja. Esta temporada, leva 18 jogos, nos quais apontou um golo.