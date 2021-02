As câmaras da espanhola Movistar apanharam uma discussão muito feia entre Mbappé e Jordi Alba, durante a vitória do PSG por 4-1 sobre o Barcelona, em Camp Nou, discussão essa que meteu até ameaças de morte. Tudo aconteceu durante um canto a favor do PSG, quando os dois jogadores se travaram de razões.

«Estás um grandalhão», atirou Jordi Alba em direção a Mbappé. Nessa altura, o francês aproximou-se de Alba e disse-lhe: «Na rua mato-te, na rua mato-te». Piqué estava por ali e perguntou: «Mas vais matar quem?». Jordi Alba voltou a tomar da palavra para acrescentar: «Está a aprender, o gajo está a aprender».

Logo a seguir o canto foi batido e a discussão acabou.