Dois dias depois de Leo Messi lançar palavras duras ao Barcelona atual, o treinador Quique Setién teve oportunidade de responder. Na antevisão ao último jogo da liga espanhola, o técnico foi confrontado com as críticas do esquerdino.



«O Messi tem razão em algumas coisas e estou de acordo com ele, mas noutras não tem. Se jogarmos mal como fizemos em alguns jogos, claro que não teremos hipóteses de ganhar a Champions. Se jogarmos bem, como também conseguimos, claro que teremos essas hipóteses», disse Setién à comunicação social na projeção do jogo contra o Bétis.



«Temos de melhorar muitas coisas, ser mais consistentes e fiáveis. Se jogarmos como fizemos contra o Villarreal, seguramente que conseguiremos ganhar a Liga dos Campeões.»



Os jornalistas insistiram e perguntaram a Quique Setién se as palavras de Messi tinham sido dirigidas em particular ao treinador.



«Acho que não. Todos dizemos coisas que às vezes se interpretam mal. É fruto do momento de frustração e não lhe dou grande importância. O importante é descansar e limpar a mente, chegar bem à Liga dos Campeões, estar na final e ganhar.»



O Barcelona tem ainda de fazer a segunda-mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões contra o Nápoles. Em Itália as equipas empataram a uma bola.