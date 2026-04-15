Raphinha falhou, devido a lesão, os dois jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, que ditaram o afastamento do Barcelona às mãos do Atlético de Madrid, mas não se coibiu de comentar o desfecho do encontro do Metropolitano, desta terça-feira. E não foi brando para com a equipa de arbitragem liderada pelo francês Clément Turpin.

O internacional brasileiro considerou mesmo que «o jogo foi roubado, não só este como o outro também», referindo-se à partida da primeira mão, que o Barça perdeu por 2-0 no Camp Nou.

Em declarações à DAZN, o avançado acrescentou que «a arbitragem esteve muito mal» no duelo que o Barça até venceu, esta terça-feira, por 2-1, mas o resultado não foi suficiente para conseguir dar a volta à eliminatória e se apurar para as meias-finais da Champions.

«Os jogadores do Atlético fizeram não sei quantas faltas e o árbitro não mostrou um cartão amarelo», assinalou ainda Raphinha, visivelmente insatisfeito com a forma com a partida se desenrolou.