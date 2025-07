Marcus Rashford, avançado de 27 anos, foi oficializado no Barcelona nesta quarta-feira e mostrou a sua satisfação no novo clube.

«Tinha a certeza de que queria vir. Quero agora começar a jogar diante dos nossos adeptos, num clube onde me sinto em casa desde o primeiro dia», afirmou o internacional inglês, que chega ao clube catalão por empréstimo do Manchester United, estando prevista uma opção de compra da parte do Barcelona.

Rashford confidenciou uma conversa que teve com Deco, ex-internacional português que é diretor desportivo do Barcelona. «Antes de vir, falei com várias pessoas do clube, incluído o Deco, que me transmitiram toda a confiança. Sinto-me pronto para superar todos os desafios. Estou aqui para mostrar qualidade, para melhorar a equipa e sobretudo para ganhar», afirmou o jogador de 27 anos, acrescentando que «o objetivo é ganhar o maior número de títulos possível».

O internacional inglês vai vestir a camisola 14, número pelo qual ficou famoso o mítico Johan Cruyff, histórico jogador do clube «blaugrana».

Na temporada passada, aquando da chegada de Ruben Amorim para treinar os «Reds», Marcus Rashford foi emprestado ao Aston Villa. Ao serviço do clube inglês, na segunda metade da época transata, o internacional inglês realizou 17 jogos, marcou quatro golos e fez cinco assistências.