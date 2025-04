Ter Stegen volta a ser opção no Barcelona. O guarda-redes alemão está de volta aos convocados, sete meses depois de ter feito o último jogo. Curiosamente, regressa antes do clássico frente ao Real Madrid, da final da Taça do Rei, agendado para o próximo sábado.

Recorde-se que Ter Stegen jogou pela última vez a 22 de setembro, num encontro frente ao Villarreal em que contraiu uma grave lesão no joelho. Depois disso, o Barcelona teve até de ir ao mercado e retirou Szczesny da reforma para defender a baliza catalã.

De fora da convocatória cotinuam Lewandowski, Balde, Bernal e Casadó, todos eles lesionados.

A final da Taça do Rei entre Real Madrid e Barcelona está agendada para este sábado, a partir das 21 horas (de Lisboa), no Estadio La Cartuja, em Sevilha.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Ter Stegen, Szczęsny e Iñaki Peña;

Defesas: Jules Koundé, Cubarsí, Ronald Araujo, Iñigo Martinez, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín e Hector Fort;

Médios: Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Pablo Torre e Fermín Lopes;

Avançados: Lamine Yamal, Ferran Torres, Ansu Fati, Raphinha e Pau Víctor.