Victor Font é candidato a presidente do Barcelona e sustentou toda a sua campanha na contratação de Xavi Hernández para o cargo de treinador, numa espécie de pedra basilar de todo o projeto que ele tem para o clube. O problema é numa entrevista, Xavi demarcou-se das eleições, afirmando que não é de nenhum candidato: é património do próprio clube.

Para sossegar os associados, Victor Font decidiu repetir a fórmula utilizada por Florentino Pérez nas eleições para a presidência do Real Madrid, em 2000, quando garantiu que Luís Figo trocaria o Barça pelo Santiago Bernabéu. «Xavi Hernández virá para Barcelona se eu ganhar as eleições. Se ele não vier, prometo pagar do meu bolso as quotas durante um ano de todos os sócios», referiu Victor Font.