A 12 de maio, a propósito da campanha para as eleições presidenciais do Real Madrid, Florentino Pérez atacou o Barcelona com os alegados pagamentos milionários ao ex-árbitro Enríquez Negreira ao longo de mais uma década, caso pelo qual o emblema catalão é investigado há vários meses.

Um mês volvido das acusações de Florentino Pérez, o Barcelona ameaçou avançar com um processo por difamação, o que apenas não acontecerá caso o presidente do Real Madrid se retrate.

«O Barcelona apresentou o pedido de conciliação prévio à abertura de um processo por difamação (…) contra o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em virtude das declarações feitas (…) a 12 de maio (…). O objetivo desta ação judicial é que o Sr. Pérez se retrate de certas declarações», lê-se no comunicado publicado nesta sexta-feira.