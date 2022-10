Frenkie de Jong revelou pressões para sair do Barcelona no verão e apontou ao presidente Joan Laporta.

«Eu estava tranquilo. Decidi em maio que ia ficar, mas percebes logo que a pressão começa a chegar», começou por dizer ,em declarações à Ziggo Sport, dos Países Baixos.

O neerlandês prosseguiu: «Sim, [pressão] dos jornais, do presidente...de todos os lados pressionaram para que me fosse embora. Mas eu queria ficar no Barcelona, pelo que isso não me afetou», afirmou.

As declarações surgem num dia em que o Barcelona defronta o Real Madrid, no clássico espanhol.