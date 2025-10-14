O Barcelona informou, esta terça-feira, que Robert Lewandowski sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda.

«Robert Lewandowski sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda. Ficará afastado dos relvados e o seu tempo de recuperação dependerá da evolução da lesão», refere a nota do clube catalão.

De acordo com a imprensa espanhola, o jogador enfrenta uma paragem de um mês e deverá falhar vários jogos, entre eles a visita ao terreno do Real Madrid.

Lewandowski esteve ao serviço da Polónia e, no domingo, fez 90 minutos frente à Lituânia, tendo mesmo apontado um golo. Frente à Nova Zelândia foi suplente não utilizado. Esta terça-feira, no dia em que regressou a Espanha, descobriu a lesão após exames médicos.

Esta temporada, o avançado de 37 anos leva um total de quatro golos em nove jogos pelo Barcelona.