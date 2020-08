No dia em que Ronald Koeman foi oficializado como novo treinador do Barcelona, vários jogadores que trabalharam com ele, nomeadamente na seleção holandesa, deixaram mensagens de boa sorte nas redes sociais. Um deles foi Kevin Strootman, jogador do Marselha de Villas-Boas, mas a mensagem não é muito convencional.

«Substituiu-me como capitão, tirou-me da equipa, mas deixou os adeptos e os jogadores novamente orgulhosos por trabalhar e se envolverem com a seleção. Trouxe o futebol holandês de novo onde ele pertence. É só isso que interessa. Boa sorte em Barcelona», escreveu o médio de 30 anos.