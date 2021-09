O Barcelona cedeu um empate, em casa, diante do Granada (1-1) num jogo que entrou a perder, com um golo de Domingos Duarte e depois não conseguiu melhor do chegar ao empate no último minuto do jogo e, no final do encontro, Ronald Koeman falou sobre o resultado e sobre a mudança do estilo de jogo da equipa.

«Um empate em casa não é motivo para estar contente», admitiu o técnico blaugrana aos jornalistas, apontando com ponto positivo «a energia e a ambição da equipa».

«Faltavam-nos avançados desequilibradores e por isso fiz essa mudança de jogar tanto por fora e centrar em busca de quem seja bom no jogo aéreo», explicou Koeman.

«Não havia espaço para jogar curto. Era só nas laterais e era preciso lutar pela segunda bola dentro da área. Merecemos empatar o jogo. É verdade que mudámos o nosso estilo, mas era isso que o jogo exigia», acrescentou o técnico.

«Como vou jogar tiki taka se não há espaços? Vejam a convocatória. Não tenho jogadores bons no um contra um e em velocidade. O Barça de hoje não é o Barça de há oito anos», frisou o treinador.