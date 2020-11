A renovação operada pelo Barcelona no passado verão aliviou a carga salarial, mas encurtou a qualidade do plantel dos catalães. Apesar de estar satisfeito com o grupo, o técnico, Ronald Koeman, reconhece que a equipa está carenciada em algumas posições.

«[Satisfeito com o plantel?] Em geral, sim, mas estão envolvidos muitos fatores, como a situação financeira do clube. Trabalho com os jogadores que tenho, mas se me perguntarem se é a equipa ideal para mim, tenho as minhas dúvidas. Podes sempre melhorar as coisas. Em algumas posições estamos bastante limitados e depende da situação do clube. Falamos sobre o futuro, quais jogadores podemos contratar e onde precisamos de mais, mas sabendo o momento que o clube está a atravessar financeiramente, não posso pedir muito», admitiu em entrevista ao Mundo Deportivo.

O Barcelona deixou sair alguns dos pesos pesados do clube, como Luis Suárez, Arturo Vidal ou Nélson Semedo e promoveu uma mistura de experiência com juventude no plantel. Entre os mais velhos, Koeman confessa que desde logo entenderam que o clube precisava de tomar um novo rumo.

«Acima de tudo, estão a dar o melhor de si. Eles próprios reagiram depois do que aconteceu no ano passado. Viram que as coisas têm que mudar e, no geral, estou muito feliz. Os mais velhos da equipa estão envolvidos e a trabalhar bem, não tenho queixas», assumiu.

A situação de Leo Messi em Barcelona é cada vez mais uma preocupação para os adeptos blaugrana, mas o técnico holandês continua a confiar no argentino que considera ser o melhor do mundo.

«Falei com ele no primeiro dia com toda a franqueza e nunca duvidei dele. Vejo-o a treinar todos os dias e ele gosta de jogar. Eu disse no primeiro dia que ele é o melhor jogador do mundo e claro que prefiro ter o melhor jogador do mundo na minha equipa. Como disse depois do jogo contra o Bétis, se ele estiver bem vai ser sempre titular», rematou.