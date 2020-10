A saída de Messi do Barcelona, no Verão, era quase certa e Ronald Koeman admite que quando falou com o argentino, no início da época, o descontentamento era evidente.

«Depois de ter sido contratado, fui imediatamente conversar com Messi. Fui a casa dele e falei do futuro. Foi claro seu descontentamento. No fim, acabou tudo bem e desde que disse que iria ficar tem feito tudo o que espero dele, tudo o que espero de um jogador e de um capitão», afirmou Koeman, em declarações à televisão holandesa NOS.

O técnico falou ainda sobre a saída de Suárez para o Atlético de Madrid. «Tornou-se difícil ele jogar e fui honesto com ele. Nunca tive problema nenhum com ele. Só treinava e treinava bem. No final, foi ele a tomar a decisão de sair. Eu disse-lhe: ‘Se não saíres, serás mais um do grupo. Mostra-me que estou enganado.’ Ele podia ter ficado, sim.»

«Não tenho nada contra o Luís, mas o clube sentiu que precisávamos de rejuvenescer a equipa. Podem ver que temos na equipa o Ansu Fati a jogar e tem 17 anos, o Pedri tem 17 anos e tem as suas oportunidades, o Trincão entra e tem 20, o Sergiño Dest tem 19, o Ronald Araújo tem 21. Esses são os jogadores do futuro», frisou.

Koeman falou ainda sobre a mensagem crítica que Messi deixou após a saída de Suarez. «Quando tens alguém no balneário com quem tu, a tua mulher, e os teus filhos também convivem fora do futebol, essa reação faz sentido. Eu disse isso ao Messi: ‘Compreendo que estejas desapontado e é uma grande pena que ele saia, mas estas são as escolhas do clube.’»