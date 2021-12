Sergio Aguero vai dar uma conferência de imprensa esta quarta-feira, em Camp Nou, para esclarecer o futuro. O presidente do clube Joan Laporta também vai marcar presença.

O avançado argentino deverá anunciar o fim da carreira de futebolista, depois dos problemas do foro cardíaco que o têm afastado dos relvados nas últimas semanas. Aguero teve de ser substituído no final de outubro, diante do Alavés, após sentir fortes dores no peito.

O jogador de 33 anos atuou por cinco vezes pelo Barcelona e apontou um golo.