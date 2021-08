Gonçalo Ramos ou Lionel Messi?

À partida, a dúvida não tem muita razão de ser.

Mas a conta de Twitter oficial do Benfica em inglês encontrou semelhanças entre duas imagens, uma do jovem avançado do Benfica no jogo com o Spartak Moscovo e outra do astro argentino do Barcelona, e lançou a discussão, num desafio legendado apenas com as palavras «a mesma energia».

O que lhe parece a si, é comparável?