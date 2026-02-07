OFICIAL: Barcelona abandona a Superliga Europeia
Depois da Juventus, também Joan Laporta anuncia a saída em comunicado, deixando Real Madrid sozinho no projeto
O Barcelona anunciou este sábado que abandonou o projeto da Superliga Europeia, sem fazer mais comentários ou dar explicações.
«O FC Barcelona anuncia que hoje notificou formalmente a Empresa da Superliga Europeia e os clubes envolvidos da sua retirada do projeto da Superliga Europeia», pode ler-se apenas.
Este comunicado vem confirmar uma notícia já avançada pela RAC1, da Catalunha, no final de 2025, quando foi noticiado que o clube catalão iria sair da Empresa, após a Juventus já o ter feito em 2024.
Com a saída do Barcelona, a Empresa da Superliga Europeia fica apenas com o Real Madrid como membro.
Recorde-se que inicialmente a empresa, que devia criar uma competição para desafiar a UEFA e a Liga dos Campeões, foi constituída com seis membros: Florentino Pérez (presidente do Real Madrid ), Joan Laporta (presidente do Barcelona), Andrea Agnelli (presidente da Juventus ), Joel Glazer (co-proprietário do Manchester United ), John W. Henry (proprietário do Liverpool ) e Stan Kroenke (proprietário do Arsenal ),
Manchester United, Arsenal e Liverpool saíram logo numa fase inicial, deixando apenas Real Madrid, Barcelona e Juventus na Empresa. A Juventus saiu também em 2024, agora saiu o Barcelona e, portanto, sobra apenas o Real Madrid.