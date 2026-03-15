O Barcelona está, neste domingo, a realizar as eleições para eleger o novo presidente do clube. Ora, neste dia importante para a política do clube, já houve um momento insólito.

André ter Stegen, guarda-redes de 33 anos, foi... impedido de votar. Pois bem, o alemão – recorde-se – está emprestado ao Girona pelo Barcelona. Ainda assim, ter Stegen quis exercer o direito de voto.

Porém, o guarda-redes não contava que – quando fosse exercer o direito – descobrisse que no final de contas não está inscrito na lista de votantes. O alemão nem quis acreditar.

Ora veja o momento: